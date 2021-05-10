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    Antalya'da serasında kenevir yakalanan kadın: Hastalığa iyi geliyor

    Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, fasulye ekili serada 255 kök Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçirildi.
    • DHA
    • 10.05.2021 - 13:47
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 13:49
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    Antalya'da serasında kenevir yakalanan kadın: Hastalığa iyi geliyor

    Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özvadi Mahallesi'nde bir serada uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisini alarak harekete geçti.

    Seranın S.B. isimli şüpheliye ait olduğu ve fasulye bitkisi dikilerek ekilen kök kenevirlerin bununla kamufle edildiği belirlendi.

    Seraya yapılan baskında 255 kök Hint keneviri ve 250 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili S.B.'nin annesi H.B. yakalanarak gözaltına alındı.

    "KAYNATIP İÇİYORDUK"

    H.B. işlemleri yapılmak üzere karakola götürülürken, alınan ifadesinde, "Ekilen maddenin uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Bu bitkiyi kaynatıp içiyorduk. Hastalığa iyi geliyor." dediği öğrenildi.

    Anne H.B. yapılan işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, oğlu S.B.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    kenevir

    kenevir

    kenevir

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