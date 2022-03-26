Antalya'da sezon açıldı, tatilciler denize girdi

Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.

Antalya’da mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, iki gündür yükselişe geçti.

20 dereceyi bulan sıcak hava, turizm kenti Antalya’da yaz sezonu sinyalini verdi.

KONYAALTI'NDA YOĞUNLUK

Hafta sonu ve güneşli havayla birlikte yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

Varyanttan manzarayı izleyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yürüyüş yapanlar kadar bisiklete binenlerin de olduğu sahilde, bazı kadınlar ise müzik eşliğinde yoga yaptı.

MART AYINDA DENİZE GİRDİLER

18 derecelik su sıcaklığında bazı tatilciler ise Akdeniz’in mavi sularına kulaç attı.

Denize girenler kadar kıyı boyunca oturan ve güneşlenen tatilciler de yoğunluk oluşturdu.

"DENİZE HASRET KALDIK"

Sahilde hem kitap okuyup hem güneşlenen Ali Akın, “Yıllardır böyle bir kış yaşamamıştık, bayağı çetin geçti. Denize ve dışarıya hasret kaldık. Genelde insanlar evde kaldı, pandemi de vardı.

"SICAKLIK 20 DERECE"

Bugün güzel bir hava var, sıcaklık 20 derece. Bu havayı değerlendiriyoruz, sahile baya yoğun bir ilgi var. Uzun süredir evde kalan insanların hepsi kendini dışarı atmış durumda” dedi.