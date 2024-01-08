Antalya'da sezon sonu...Konyaaltı Sahili'nde definecilerin mesaisi Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, şiddetli yağış ve fırtınanın ardından turist sakinliğini de fırsat bilerek dedektörle altın ve bozuk para arayan definecilerin adresi oldu.

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İHA

Türkiye, soğuk ve yağmurlu havanın etkisi altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Antalya'da da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu.

Dün gün boyu etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli fırtına ve yağmur bugün etkisini yitirdi. Bulutlu havayı fırsat bilen vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi.

Vatandaşlar, hem dev dalgaların görselliğini izledi hem de o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Kumsala inmeyenler ise sahilde bandında yürüyüş yaptı.

Dedektörle sahili taradılar

Tüm sezon boyunca turistlerin düşürdüğü değerli eşyaların peşinde olanlar da vardı...

Bazı vatandaşlar, sahilde turistlerin düşürdüğü ziynet eşyası ya da bozuk paraları dedektörle aradı.

Şiddetli dalgaların etkisi ile sahilin birçok yerinde çalı çırpıların toplandığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)