Antalya'da sıcak havadan bunalanlar denize kaçtı

Antalya’da termometre 30 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara akın etti. Akseki ilçesinde ise 2 metreyi bulan karlı yollar için temizleme çalışması yapıldı.

Antalya'da termometrenin 30 dereceyi göstermesinin üzerine, vatandaşlar serinlemek için plajlara koştu.

Turizmin gözde mekanlarından olan Antalya'da yerli ve yabancı turistler, plajda keyif yaptı.

Konyaaltı'nı dolduran vatandaşların keyifli anları çekilen karelere yansırken, geç saatlerde gelenler ise yer bulamadı.

Antalya'nın bir tarafında yaz sürerken, Akseki ilçesinde ise karlı kaplı yolları açmak için çalışma yapıldı.

Hava sıcaklığı arttı, sahillere akın başladı

Kentte bugün hava sıcaklığı 30 derece, nem oranı ise yüzde 51 olarak ölçüldü.

Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Akdeniz’in berrak sularında serinleyen tatilciler, zaman zaman da güneşlenmeyi tercih etti.

"Yer bulmakta zorlanıyorum"

DHA'nın haberine göre; serinlemek için denize gelen Zafer Karakaya, “Havalar ısındı. Serinlemeye çalışıyoruz. Yer bulmakta zorlanıyorum. Havalar ısındı herkes denize geliyor. Serinlemenin başka yolu yok, biz de mecburen denize geldik.” dedi.

Öte yandan, sahillerde hıncahınç doluluk yaşanırken Akseki ve Manavgat yaylalarından gelen görüntüler şaşkınlık oluşturdu.

Manavgat ve Akseki'de yaşayan Yörüklerin hayvanlarını otlattığı Göktepe Yaylası'nda yüksekliği yer yer 1 ila 5 metreye ulaşan kar, ekipler tarafından temizlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerden sorumlu Başkan Danışmanı İsa Akdemir yaptığı açıklamada, yayla yollarında kar kalınlığının yer yer 1 ile 5 metreyi bulduğunu söyledi.

Yörüklerin göç zamanından önce yolları ulaşıma açabilmek için Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatı ile mayıs ayının ilk haftasında hem Akseki hem de Gündoğmuş bölgesinden çalışma başlattıklarını belirten Akdemir, "Akseki'nin Göktepe ve Gündoğmuş yaylalarında yaklaşık 60 kilometre bir yolda karla mücadele çalışmasına başladık. Önceki yıllarda da karla mücadele ettik ama bu yıl geçtiğimiz yıla göre oldukça kar kütleleri ile karşılaştık.

Belediye Başkanımız Muhittin Böcek göçerlerin yaylalarına rahat çıkabilmeleri için oldukça önem veriyor. Böylece yaylacıların zamanında yaylalarına ulaşması sağlandı.

Ekiplerin iş makineleriyle kesintisiz çalışılarak açılan yayla yolları, Yörüklerin göç mevsimiyle birlikte kullanılmaya başlandı. Ayrıca yayla yollarında da bozulan yollarımızın bakım ve onarımlarını da yapacağız" diye konuştu.