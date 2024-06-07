Antalya'da sıcaktan bunalanlar, "sıfırın altında" serinliyor Antalya Akvaryum kompleksinde bulunan "Kar Dünyası" eğlence merkezi, yaz sıcağında ziyaretçilere serinleme fırsatı sunuyor. İçerisinde 50 ton buz kullanılarak yapılan heykeller ve -2 derecelik bir sıcaklıkla, misafirlerine eşsiz bir kış atmosferi yaşatıyor.

AA & Ensonhaber

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Antalya'da yerli ve yabancı ziyaretçiler serinlemek için sahil kesimlerinin yanı sıra farklı alternatiflere de yöneliyor. Konyaaltı'nda yer alan Antalya Akvaryum kompleksi bünyesindeki "Kar Dünyası", tatilcilere yaz aylarında kayak yapıp kar topu oynayabilme imkanı sunuyor.

Ortam sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu eğlence merkezinde ziyaretçiler, bir yandan serinliğin tadını çıkarırken, diğer yandan 3 heykeltıraş tarafından 50 ton buz kullanılarak yapılan buz heykellerle fotoğraf çektirebiliyor.

İşletme Müdürü Okan Gürses, 1500 metrekarelik kapalı alanda hizmet verdiklerini söyledi.

Bunaltan sıcaklarda serinleme imkanı

Eğlence merkezinde kaydıraklar, buz heykeller ve kafeterya kısımlarının bulunduğunu kaydeden Gürses, sıcak havadan bunalan misafirlerin, bir yandan serinliğin keyfini çıkarırken diğer yandan kar topu oynayarak, kaydıraklardan kayarak ya da buz heykelleri fotoğraflayarak zaman geçirdiklerini ifade etti.

Gürses, buz heykellerde Saat Kulesi, Yivli Minare, Üçkapılar gibi Antalya'daki tarihi mekanlar ile dişi kaplan, mamut, iglo gibi kutup temalı eserlere ve özçekim için kullanılabilen figürlere yer verdiklerini anlattı.

Ortalama aylık ziyaretçi sayılarının 15 bin civarında olduğunu belirten Gürses, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yaşandığı günlerde ilginin de arttığını ifade etti.

"Sıcak havalarda mola ihtiyacı doğuyor"

Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık da sıcak havanın Antalya'nın sermayesi olduğunu ancak sıcak havalarda da mola ihtiyacının doğduğunu kaydetti.

Arık, "Kar Dünyası eksi 2 derecede misafirlerimizin serinlemesi, Antalya sıcaklarına daha katlanılır bir ortam bulabilmeleri için oluşturulmuş bir ortam. Biz de onları ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Afyonkarahisar'dan Antalya'ya tatile gelen Ahmet Özer,

Burayı da görelim sıcaktan kaçalım dedik ama burası da çok soğuk. Biz Afyonluyuz soğuklara alışığız bir şey olmaz dedik ama bu soğukluk farklı bir şeymiş. Heykeller de çok güzel. Bizim için farklı bir tecrübe oldu. Biz yeri geliyor oyun hamurundan yapamıyoruz. Buzla nasıl yapmışlar, çok beğendik.

diye konuştu.