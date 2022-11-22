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    Antalya'da şiddetli rüzgarda muz seraları zarar gördü

    Gece saatlerinde başlayarak gün içerisinde şiddetini artıran rüzgar, yerini sağanak yağmura bıraktı. Hortumun oluşmasıyla seraların çatısı çöktü, muz ağaçları ve meyveler olumsuz etkilendi.
    • 22.11.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 17:19
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    Antalya'da şiddetli rüzgarda muz seraları zarar gördü

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu raporunda şiddetli rüzgar bilgisi yer aldı.

    Söz konusu illerden biri de Antalya oldu.

    Kentin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.

    Ardından sağanak ve gök gürültülü yağmur başladı.

    Şiddetli rüzgar muz seralarını vurdu

    DHA'nın aktarımına göre; her yağış sonrası zarar gören seralar bu yağmurdan da nasibini aldı.

    Manavgat ilçesinde şiddetli rüzgar, muz seralarına hasar verdi. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlanırken, 17 dönüm muz serasının plastik örtüleri ve iskeletleri koparak yıkıldı.

    Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve Manavgat Muz Üreticileri Birliği Başkanı Önem Gök, hasar tespit çalışmalarına katıldı.

    Antalya da şiddetli rüzgarda muz seraları zarar gördü #1

    "Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın"

    Şiddetli rüzgarda 6-7 serada ciddi hasar meydana geldiğini aktaran Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin, "Üreticilerimizin seralarında incelemelerde bulunarak geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Üreticilerimizi, bu tür afetlere karşı seralarını ve tarım ürünlerini sigorta yaptırmaya çağırıyoruz." dedi.

    Seralarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

    Antalya'da şiddetli rüzgarda muz seraları zarar gördü VİDEO

    Antalya da şiddetli rüzgarda muz seraları zarar gördü #2

    Antalya da şiddetli rüzgarda muz seraları zarar gördü #3


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