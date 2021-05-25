Antalya'da sincap büyüten kadın, ağlayarak doğaya bıraktı

Fırtınada yuvalarını kaybeden 2 sincap yavrusunun bakımını üstlenen veteriner, bebek gibi büyüttüğü sincapları doğaya bırakırken gözyaşı döktü.

Antalya'da mart ayındaki fırtınada 2 sincabın yuvalarının bulunduğu ağaç devrildi.

Fırtınada yuvalarının devrilmesinin ardından 2 sincap yavrusunun bakımını üstlenen veteriner Damla Atay, kendi elleriyle doğaya saldı.

"BEBEK GİBİ BÜYÜTTÜM"

O günden beri yavruların bakımıyla tüm gün ilgilendiğini anlatan Atay, "2 ay evime getirip götürdüm. Yavru oldukları için tam gün bakım gerekiyordu. Günde 5 öğün biberonla besledim, bebek gibi büyüttüm. Fındık ve fıstığı çok sevdikleri için isimlerini de 'Fındık' ve 'Fıstık' koydum. Şimdi 3 aylık oldular ve büyüdüler. Artık kendi kendine beslenebiliyorlar. Bugün onları doğaya saldım. Kendi ailelerini kurmalarını ve yavrular yapmalarını umut edeceğim." dedi.

"DOĞADA YAŞAYABİLECEK DURUMDALAR"

Yavruları parktaki ağaçlardan birinin üzerine koyup, tırmanmalarını izlerken de gözyaşı döken Damla Atay, "Bana geldiklerinde henüz gözleri bile açılmamıştı. Çok küçük oldukları için evime gelip gittiler. Artık fındık, fıstık, ceviz ve tohumlarla beslenebiliyorlar. Hareketliler ve doğada yaşayabilecek durumdalar." diye konuştu.

































