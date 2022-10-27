Muratpaşa'da 2 gencin ölümüne sebep olan skuter kazası sonrasında ilçede denetimler sıkılaştı. 8 skuter kullanıcısına para cezası uygulandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde cumartesi günü gece saatlerinde skuter kullanan iki genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gençlerin ölümü kentte tartışma oluştururken yeni denetimlerin sıkılaşmasına sebep oldu.

Yaşanan kazaların ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, skuter kullanıcılarına yönelik kent genelinde şok denetim gerçekleştirildi.

427 TL para cezası uygulandı

Tek kişi tarafından kullanılması gereken skuterı iki kişi kullananlar ise ceza yemekten kaçamadı. 8 skuter kullanıcısına, bu şekilde kullandığı için 427 TL para cezası uygulandı.

Antalya'da skuter kullanıcılarına denetim ViDEO

"Benim bilgim yoktu, bana uyarı yapmanız lazım"

Skuteri iki kişi kullanmaktan ceza yiyen İbrahim Ergen, "Bu skuterı bu şekilde kullanılacağının bilgisini daha önce bana kimse söylemedi. Beni durdurdular ve ceza uygulayacaklar. Ne kadar ceza yediğimi de bilmiyorum. Biz zaten bisiklet yolundan gidiyorduk. Benim bilgim yoktu, bana uyarı yapmanız lazım. Ben 5 yıldır televizyon izlemiyorum. Ben Türk vatandaşı olarak her şeyimi düzenli olarak ödüyorum." diyerek kendisini savundu. Bir başka çift ise yine kurallardan haberleri olmadığını ifade ederek, görüntülenmelerini istemedi.

"İki kişi bindiğimiz için ceza yazıldı"

Ceza tutarının caydırıcı olmadığını belirten Özgür Erdoğdu ise, "Polis ekipleri ceza yazmakta haklıdır. Biz yolda kullanmasak da iki kişi bindiğimiz için ceza yazıldı. Doğru olanı beraber yapıyorlar. Ana yollarda kullanılmaması gerekir. Ben de araç kullanıyorum, kör noktada kalıyorlar. Ben bir daha kullanmam, çok da sık kullanmıyordum." dedi.

Ukrayanalı vatandaştan tepki

Skutere iki kişi binen bir çift de polis ekipleri tarafından durdurularak ceza yazılmak istendi. Bu sırada kimliklerinin ve pasaportlarının yanında olmadığını belirten yerleşik 2 Ukrayna vatandaşı, kendilerinin serbest bırakılmasını istedi.

Polis ekipleri ise kimlik ibraz etmesini istedi. Bu sırada kadın, kameramanının görüntü almasını elleri ile kamera açısını kapayarak engellemeye çalıştı.

Çift, daha sonra ceza yazılmak üzere kimlik tespiti için polis merkezine götürüldü.

Omzunda çocukla yolculuk

Bir skutere 3 kişinin bindiği, bununla da kalmayarak kişinin omzuna bir çocuğun da oturduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

S kuter ler limana atıldı

Bazı skuterlerin ise denize atıldığı ve firma çalışanları tarafından yat limanından çıkarıldığı görüldü.