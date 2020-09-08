Antalya'da SMA'lı oğlunu yaşatmak için yardım bekliyor

Dört çocuğuna tek başına bakmaya çalışan Ayşe Gülmez, SMA Tip-1 hastası Mustafa'nın cihazlarını alabilmek için yardımseverlere çağrıda bulundu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Ayşe ve Gökhan Gülmez çiftinin 2 yaşındaki çocukları Mustafa'ya, 9 aylıkken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip- 1 tanısı konuldu.

Tanının ardından büyük şok yaşayan aile çocuklarının tedavisi için girişimlere başlarken, baba Gökhan Ölmez ise tehdit ve hakaret suçlarından cezaevine girdi.

HEM ANNE OLDU HEM BABA

4 çocuğuyla bir başına kalan Anne Gülmez, sürekli Mustafa'nın başında kalması gerektiği için işinden de ayrıldı. Gülmez çiftinin çocukları 11 yaşındaki Halil ve 9 yaşındaki Ecrin eğitim hayatlarına devam ederken, en büyük kardeş 18 yaşındaki Mert ise maddi imkansızlıklar boğuşan ailesine destek olabilmek için okulunu bırakıp günlük işlere gitmeye başladı.

MİNİK MUSTAFA KONUŞMAYI BIRAKTI

Yalnızca sıvı gıdayla beslenebilen Mustafa ise alması gereken ilaçları pandemi sürecinde alamadı. İlaçlarının eksikliğinden vücut hareketleri de aksamaya başlayan minik Mustafa, bu süreçte konuşmayı da bıraktı.





ÇARESİZ ANNE YARDIM BEKLİYOR

4 çocuğuna tek başına bakmaya çalışan anne Gülmez, Mustafa'nın eksik kalan medikal cihazları için belirlenen 70 bin TL için Antalya Valiliği'ne başvurup yardım kampanyası başlatmak istedi. Gülmez, oğlunun yaşayabilmesi için gerekli olan öksürtme cihazı ve medikal ürünler için başlatılan 32 bin TL'lik yardım kampanyası için destek bekliyor.





"ÇOCUĞUM İÇİN SAVAŞIYORUM"

Maddi zorluklar nedeniyle Mustafa'ya daha iyi imkanlar sağlayamadığını söyleyen Gülmez, "Benim tek amacım çocuğumu biraz daha rahat yaşatabilmek, daha iyi nefes almasını sağlamak. Ben çocuğum için savaş veriyorum şu anda" diye konuştu.





"ELİMDEN KAYIP GİDİYOR"

Bir anne olarak çocuğunu bu halde görmeye dayanamadığını söyleyen Gülmez, "Mustafa'nın göz göre göre ölüme terk edilmesini istemiyorum. Günden güne gözümüzün önünde eriyor. Çocuğum elimden kayıp gidiyor ve benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Dayanacak gücüm kalmadı. Hangi anne, baba çocuğunun ölümünü izlemek ister. Maddi imkansızlıklar belimizi büküyor. Çocuğumu bırakıp çalışamıyorum" dedi.



