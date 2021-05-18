Antalya'da şort giydiği için genç kıza saldıran şahıs yeniden gözaltına alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 18 yaşındaki Elif Ülkü Eroğlu'na şort giydiği için hakaret edip darbeden M.T. önce serbest bırakıldı, ardından yeniden gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde 11 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında yaşanan gelen olayda, 4 katlı bir apartmanın giriş katında ailesiyle oturan üniversite 1’inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Elif Ülkü Eroğlu, sahurdan sonra şortla çöp atmaya çıktığı sırada komşusu M.T. ile karşılaştı.

HAKARET ETTİ

M.T., genç kadına "O.. musun, niye böyle giyiniyorsun? Bizim mahallede böyle şeyler olmaz." diyerek sözlü saldırıda bulundu.

Eroğlu ise M.T.'ye "Sana mı soracağım." diyerek tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., Eroğlu'na saldırdı. M.T.’nin saçından tutup yerde sürükleyerek darbettiği Eroğlu, çığlıklarını duyan yakınları tarafından kurtarıldı.

"ARACIMA TEKME ATTI"

Eroğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alınan M.T., ifadesinde Elif Ülkü Eroğlu'na saldırmadığını öne sürdü. M.T., "Otomobilime tekme atarak zarar verdi. Ben de bu yüzden saçını tuttum." dedi.

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SERBEST BIRAKILDI

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., uzaklaştırma kararı verilerek, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, "11 Mayıs günü İlimiz Kepez ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen (E.Ü.E.) isimli şahsın darbedilmesi olayı ile ilgili şüpheli (M.T.) isimli şahıs görevlilerimiz tarafından gözaltına alınmıştır." açıklaması yapıldı.

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