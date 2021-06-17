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    Antalya'da su altında evlilik teklifi

    Bir genç, kız arkadaşına evlilik teklifi etmek için su altını tercih etti. O anlar çekilen görüntülere yansıdı.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 15:05
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    Antalya'da su altında evlilik teklifi

    Antalya'da ilginç bir evlilik teklifi yapıldı. Bir genç, kız arkadaşına sürpriz yaparak, su altında evlilik teklifi etti.

    Konyaaltı sahiline yakın olan ve halk arasında Sıçan Adası olarak bilinen bölgede dalış yapan çift, o anları kaydetmeyi ihmal etmedi.

    PANKART AÇTILAR

    Genç, kız arkadaşı ile su altında kayaya tutunurken, 2 arkadaşı ise ellerinde "Benimle evlenir misin?" pankartı ile suya dalıp, çiftin yanına geldi.

    Genç adam, kayaya tutunan kız arkadaşını uyarıp, arkasına dönmesini istedi.

    Antalya'da su altında evlilik teklifi VİDEO

    YAZIYI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

    "Benimle evlenir misin?" yazısını gören genç kadın, elini başına götürüp şaşkınlığını yansıttı.

    O anları arkadaşları kamerayla kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.

    Antalya da su altında evlilik teklifi #1

     

    Antalya da su altında evlilik teklifi #2

    Antalya da su altında evlilik teklifi #3

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