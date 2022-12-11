Antalya'da taksiciler durakta İngilizce öğreniyor

Antalya'da turistlerle daha iyi iletişim kurmayı hedefleyen taksiciler, duraklarda 20 kişilik gruplar halinde İngilizce eğitimine başladı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte ihtiyaç duyulan sektörlerde toplumsal duyarlılık göz önüne alınarak yetişkinlere yönelik eğitim verilmesi amacıyla 'Şehir Okulu' adlı proje başlatıldı.

Proje kapsamında gençlere park ve açık alanlarda skuter kullanımı, taksi şoförlerine görev yaptıkları durakta yabancı dil, diksiyon, psikoloji ve ilkyardım eğitimi verildi.

Taksiciler ingilizce öğrenmeye başladı

Son dönemde yaşayan yabancı nüfusunun hızla arttığı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği kentte, taksiciler görev yaptıkları durakta İngilizce öğrenmeye başladı.

20 kişilik gruplar halinde kursa katılan taksicilere, Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli eğitmenler İngilizce dersi veriyor.

Temel İngilizce eğitimi alan taksiciler, müşterileriyle sıkça diyalog kurduğu cümleleri öğreniyor. Kurslar, haftanın belirli günleri, günde 2 saat gerçekleştiriliyor.

Rusça, Arapça kursları düzenlenecek

Duraktaki eğitime ellerindeki ders notlarıyla katılan taksiciler, müşteri beklerken İngilizce öğrenip, kendilerini geliştiriyor.

Müşteri sırası gelen taksiciler, yolcularını götürdükten sonra durağa döndüğünde öğrenemediği konularda meslektaşlarından destek alıyor.

Proje kapsamında ilk olarak İngilizce eğitimi alan taksicilere yönelik ilerleyen günlerde Rusça, Arapça kursları düzenlenecek. Projeyle yaklaşık 3 bin 750 taksiciden, 1250'sine yabancı dil eğitimi verilmesi hedefleniyor.

İsteğe göre kursa katılan taksicilere görev yaptıkları durakta yabancı dil eğitimi ücretsiz verilecek. Yabancı dil eğitimi, kent genelindeki taksi duraklarında isteğe göre yıl sonuna kadar devam edecek.

İletişim kurmak için telefonla yardım istiyorlar

Kentte 20 yıldır taksicilik yapan Ali Şan (71), yabancı dil bilmediği için bir müşterisiyle anısını anlattı.

Müşterisinin 'Rusça, İngilizce biliyor musun?' sorusuna 'No' diye cevap verdiğini dile getiren Şan, turiste 'Türkçe biliyor musun?' diye sormaya çalıştığını ancak müşterinin 'vahim' gibi telaffuz ettiği bir kelime söylemesi üzerine 'Senin de Türkçe bilmemen daha çok vahim' diyerek cevap verdiğini söyledi.

"İngilizce öğrenip, bu sorunu aşacağız"

Şan, müşterisiyle yaşadığı diyaloğun ardından birbirlerine güldüklerini ve tanıdığı kişiyi telefonla arayıp, yardım istedikten sonra gideceği yeri öğrendiğini söyledi.

İngilizce öğrenmeyi çok istediğini anlatan Şan, "Turistlere, yabancı müşterilerimize yardımcı olmak, onlarla iletişim kurmak için kursa katıldım. İngilizce öğrenmek bizim için çok iyi oldu. 'Selam', 'nasılsın', 'Nereye gideceksin?' gibi kelimeleri öğrenip, karşılıklı konuşmayı öğreniyoruz.

Anlaşamadığımız zaman telefonla yabancı dil bilen arkadaşlarımızı arıyoruz. Bazen söyleneni anlıyoruz ama karşılık veremiyoruz. Anlamadığımız zaman utanıyoruz ama İngilizce öğrenip, bu sorunu aşacağız" dedi.

Hasan Korkmaz da turizm bölgesinde taksicilik yaptığı için müşterilerinin yüzde 90'dan fazlasının turist olduğunu anlattı. Korkmaz, "Kursların bize çok faydası olacak. Müşteriler Türkçe bilmiyor, bizim de yabancı dil bilmememiz anlaşmazlığı artırıyor. Müşteri 'Eczaneye gitmek istiyorum' dediğinde taksicinin anlamaması çok kötü. Kursların bize, meslektaşlarımıza faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

















