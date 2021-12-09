Antalya'da tarihi camideki duvar yazıları, 40 günde temizlendi

Tarihi Macar Camii'nin duvarlarına yazılan çirkin yazılar, 5 kişilik uzman ekibin yürüttüğü 40 günlük çalışmayla eski görünümüne yaklaştırıldı.

Tarihi eselerin duyarsız vatandaşlar tarafından tahrip edilmesine devam edilirken, bir yandan da bu eserlerin temizlenmesi ve bakımı için çalışmalar sürüyor.

Antalya'da da tarihi bir caminin duvarlarına yazılan çirkin yazılar, tepki çekti.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Kültür Varlıkları Birimi yetkilileri, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'ndeki 13’üncü yüzyıl ile 15’inci yüzyıllar arasında yapıldığı değerlendirilen Macar Camii'nin duvarlarına yazılan argo ve olumsuz ifadeler içeren yazıların temizlenmesi için çalışma başlattı.

40 GÜNDE TEMİZLENDİ

Vali Ersin Yazıcı'nın talimatıyla korservasyon ve restorasyon uzmanının da yer aldığı 5 kişilik ekip kuruldu. Uzman ekip, caminin iç kısmındaki kalem işi süslemelerin bulunduğu yerlere, kimliği belirsiz kişilerce yazılan argo sözcükler, siyasi parti isimleri ve olumsuz unsur içeren yazıları, 40 günlük çalışma ile temizledi.

TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, yazıların temizliği sırasında, tarihi süslemelere zarar vermeyecek şekilde, kimyasal içermeyen, doğal yöntemler kullanıldığını, çok titiz bir temizlik süreci yaşandığını anlattı. Caminin, özel mülkiyette olduğunu da belirten Karabayram, Antalya Valiliği ve Serik Belediyesi tarafından cami arazisinin kamulaştırılması için işlemlerin başlatıldığını kaydetti.

MACAR CAMİİ'NİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Abdurrahmanlar-Gebiz kara yolu üzerinde, Gebiz Mahallesi merkezine yaklaşık 1,2 kilometre uzaklıkta ve 2013 yılında Antalya Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenen Macar Camii, yapı kare planlı, pandantif geçişli, kubbe örtülü ve tek mekanlı.

13 VEYA 15'İNCİ YÜZYILDA YAPILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Yapının girişi, kuzey cephede bulunan dikdörtgen biçimli kapı açıklığından sağlanırken, güneydoğu ve güneybatı köşelerinde birer adet, batı cephenin ortasında ise bir adet dikdörtgen biçimli pencere yer alıyor. İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen caminin sivrilen kubbesi, malzeme- teknik biçimi, mihrabın alçak ve sade yapılması gibi özellikler göz önüne alındığında, 13-15'inci yüzyıl mescitleri ile benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.

CAMİDE İNCE İŞÇİLİK UYGULANDIĞI GÖRÜLÜYOR

Yapının harim duvarlarında, kubbe geçişlerinde ve kubbe iç kısmında kalem işi süslemeler bulunuyor. Söz konusu kalem işi süslemeler, beyaz kireç katkılı sıva üzerine, mavi, açık yeşil, sarı ve kahverengi renkler kullanılarak yapılmış. Süslemeler; kıvrık dallı bitkisel madalyonlar, Osmanlıca yazılar, stilize kuşlar ve geometrik bezemeler içeriyor.





















