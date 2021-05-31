Antalya’da tatil yapan Fransız aile: Türkiye bir cennet

Karavan ile çıktıkları tatilde Türkiye’yi tercih eden Fransız aile, Türkiye’nin bir cennet olduğunu ve arkadaşlarını da davet ettiklerini söyledi.

Fransa’dan Antalya’ya gelen Xavier Lesfees ve Marion Lesfees çifti, kızları Astree ve Gabriel ile karavanla tatil yapmaya başladı.

Aile, Serik ilçesi İlçenin Boğazkent Mahallesi'nde 5 yıldızlı otellerin hemen yanında bulunan Boğazkent halk plajında karavanlar için ayrılan bölgeye yerleşti.

Koronavirüs sürecinde Türkiye'yi güvenli bulduklarını belirten Lesfees Ailesi, Antalya’da geçirdikleri yaz sezonunun ardından Kapadokya bölgesine gideceklerini söyledi.

“ÇOK GÜVENLİ BİR ORTAM”

Turistlere uygulanan yasakların daha az olması nedeniyle ailesiyle Türkiye'de tatil yapmayı tercih ettiklerini belirten Xavier Lesfees, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 10 gün önce Boğazkent'e karavanımız ile geldik. Buraya aracımızı park ettik. Hem denizden hem de güneşten faydalanıyoruz. Bulunduğumuz yer emniyet açısından çok güvenli bir ortam. Yaz sezonu boyunca burada tatil yaptıktan sonra tatilimize Kapadokya bölgesinde devam edeceğiz.





"DENİZ VE GÜNEŞ ÇOK GÜZEL”

Türk insanı çok misafirperver, Türkiye'de deniz ve güneş çok güzel. Bunların yanında gezilecek birçok tarihi yer var. Türkiye bir cennet. Türkiye'nin çok iyi ve güvenli bir yer olduğunu arkadaşlarıma da söyledim. Onları da Türkiye'ye davet ettim.”