Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan tatilciler gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına havuzda katılarak eğlenceli dakikalar yaşadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ülke genelinde coşku ile kutlanıyor

Antalya’nın turizm bölgesi Belek’teki otellerde de etkinlikler düzenlendi.

Havuzda 30 Ağustos kutlaması

İHA'nın haberine göre otelde 200 dansçı grubu ve turistlerin katıldığı kortejle başlayan etkinlik, havuza kadar sürdü.

Burada havuz içerisinde ve çevresinde ellerinde Türk Bayrakları ile bekleyen yerli ve yabancı turistler için dans gösterileri gerçekleştirildi.

Gösteriler sonrası gökyüzünde bir anda beliren ve arkasındaki flamada 30 Ağustos kutlama mesajı yer alan planör, kutlama alanında sortiler yaparak izleyenleri selamladı.

Yine kutlama alanına gelen paramotor da, otel çevresinde dönerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Antalya'da tatilcilerin 30 Ağustos kutlamaları VİDEO







Türk bayraklı flyboard gösterisi adeta büyüledi

Gösterilerde otelin kulesine açılan 33 metre boyundaki dev Türk bayrağı ise izleyenleri adeta büyüledi. Ardından 10 bin metrekarelik dev havuzda flyboard gösterisi gerçekleştirdi. Gösterileri oteldeki tüm turistler hem havuz ve çevresinden hem de odalarından ilgiyle izledi.



