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    Antalya'da termometler 18 dereceyi gösterdi

    Güneşli havayı gören Antalyalılar kent sahillerine akın etti. Kimileri denize girdi, kimileri ise plajda güneşlendi.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 16:18
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    Antalya'da termometler 18 dereceyi gösterdi

    Türkiye’nin genelinde soğuk hava dalgası etkili olurken, turizmin başkenti Antalya’da adeta yaz havası yaşanıyor.

    Şubat ayının ortasında hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçülürken; nem oranıysa yüzde 50 olarak kaydedildi.

    SAHİLLER DOLDU

    Sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili’ne gelerek vakit geçirdi. Turistler, Akdeniz’in berrak sularında kendini bırakıp bol bol yüzdü, bazıları da yakıcı güneş eşliğinde güneşlendi.

    Bazı vatandaşlar spor yapmayı tercih ederken, bazıları da balık tutmayı tercih etti.

    Sahile aile olarak gelen vatandaşlar da kurdukları masalarda piknik yaptı. Sahilin varyant seyir terasında ise vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi.

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