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Antalya'da tozdan bıkan esnafın ilginç çözümü

Antalya'da tozdan bıkan esnafın ilginç çözümü

İş yerinin önünden geçen yolun tozundan rahatsız olan bir esnaf, çareyi yola yanık yağ dökmekte buldu. O anlarını cep telefonu ile kayda alan vatandaş, izleyenleri güldürdü.