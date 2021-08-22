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- Antalya'da tozdan bıkan esnafın ilginç çözümü
Antalya'da tozdan bıkan esnafın ilginç çözümü
İş yerinin önünden geçen yolun tozundan rahatsız olan bir esnaf, çareyi yola yanık yağ dökmekte buldu. O anlarını cep telefonu ile kayda alan vatandaş, izleyenleri güldürdü.
- İHA
- 22.08.2021 - 11:08
- Güncelleme : 22.08.2021 - 11:13
Antalya’nın Kumluca ilçesinde oto galerisi esnafı Murat Acar (48) işyerinin önünden geçen toprak yolun tozundan rahatsız oldu.
Murat Acar işyerinin önündeki stabilize yolda meydana gelen toza çözüm olarak garip bir yöntem buldu.
YOLU YAĞLADI
Yolun toprak zemin olduğu için tozlandığını, toprak dökmenin çözüm olmayacağını belirten Murat Acar, "Belediyeye kaç defa gittim. Sağ olsunlar toprak dökelim dediler. Toprak çözüm olmazdı. Ben de yolun tozundan kurtulmak için gittim sanayi sitesinden yanık yağ aldım. Kendi imkanlarımla sorunu çözmüş oldum" dedi.
Antalya'da tozdan bıkan esnafın ilginç çözümü ViDEO