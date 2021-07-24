Antalya’da trafik polisinden yüreklere dokunan hareket

Görevli bir trafik polisinin sokakta susayan köpeğe, elleri ile su vermesi ve daha sonra başını okşaması taktir topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı.

Akdeniz Üniversitesi içerisinde görevli bir trafik polisi, sabah saatlerinde görev yaptığı esnada bir köpeğin sıcaktan bitkin düştüğünü gördü.

Yakındaki çeşmeye köpek ile birlikte giden polis, çeşmeden alıp avuçlarının içerisine doldurduğu suyu köpeğe içirdi. Daha sonra ise başını okşadı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Sosyal medyada farklı platformlarda paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Birçok kullanıcı polis memuru ile köpeğin dostluğunu takdir etti.

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