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    Antalya'da turist maske takmamak için direndi

    Antalya’da kadın polis ekiplerinin maske takma uyarısını dinlemeyerek polislerin üzerine yürüyen Ürdünlü turist, kelepçelenerek karakola götürüldü.
    • İHA
    • 11.05.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 13:37
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    Antalya'da turist maske takmamak için direndi

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana yaşanan olayda, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kadın polis memurları, Ürdünlü turist 34 yaşındaki Mohammad Aljılanı’dan maskesini takmasını istedi.

    Maske uyarılarını dinlemeyen şahıs, polislerin üzerine yürüdü. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

    KELEPÇE TAKILDI

    Şahıs olay yerine gelen Yunus polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek kelepçe takıldı.

    Polis ekipleri tarafından maskesi taktırılan turist, görevli polis memuruna mukavemetten gözaltına alınarak karakola götürüldü.

    Antalya'da turist maske takmamak için direndi ViDEO

    Antalya da turist maske takmamak için direndi #1

    Antalya da turist maske takmamak için direndi #2

    Antalya da turist maske takmamak için direndi #3

    turist maske

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