Antalya'da 80 saatlik kısıtlamanın ikinci gününde sokaklarda sessizlik sürerken, dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, kısıtlamadan muaf turistlere kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesini de kapsayan ülke genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Kısıtlamanın ikinci gününde de Antalya'da sessizlik hakim oldu.

Kentin merkezi olan Cumhuriyet Meydanı'nda yalnızca kente tatile gelen turistler gezip hatıra fotoğrafı çekti.

HAVA SICAKLIĞI 20 DERECE

Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu kentte güneşin keyfini ise Konyaaltı sahiline gelen turistler çıkardı.

Kısıtlamadan muaf olan turistlerin bazıları sahilde denize girerken, bazıları ise kumların üzerine uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Bazı yerleşik yabancılar ise evcil hayvanlarını sahilde gezdirdi.

Antalya'da turistler denize girdi VİDEO

"SİBİRYA'DAN GELDİK"

Deniz kenarında vakit geçiren turistlerden Julia Kuzenya, “Sibirya'dan tatile geldik. Orası şu an çok soğuk, eksi 30 derece. Burası sıcak olduğu için burada çok iyi vakit geçiriyoruz, yüzebiliyoruz. Bebeğim de çok mutlu." dedi.

"HAVA ÇOK GÜZEL"

Sahile yakın otellerden birinde tatil yaptığını söyleyen Rus turist Zen Kupryashına, “Burada hava ve denizin çok güzel olduğunu gördük. Bu nedenle şimdi yüzmeye gideceğiz." diye konuştu.

Kız kardeşi Yelena Kupryashına ise, “Antalya'da tatil çok güzel. Hava çok güzel, deniz beklediğimiz gibi çok güzel." dedi.

Antalya'da yaşayan Ukraynalı yerleşik yabancı Zenya Malinih da, “Hava harika, çok sıcak. Eşofmanla çıktım, keşke tişört giyseydim. Köpeğimi gezdiriyorum." ifadelerini kullandı.











