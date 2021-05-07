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    Deniz, kum, güneş: Antalya'da plajlar turistlere kaldı

    Tam kapanma devam ederken, kente gelen turistler sakinliğin keyfini sürüyor.
    • DHA
    • 07.05.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 17:26
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    Deniz, kum, güneş: Antalya'da plajlar turistlere kaldı

    17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma kararından muaf olan turistler, yurdun gözde tatil bölgesi olan Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşin tadını çıkardı.

    "BAŞKA YERE GİTMEYE GEREK YOK"

    Belarus vatandaşı Anna Volkova, ilçeyi çok sevdiğini belirterek, "Alanya'ya daha önce de çok kez geldim. Burası çok güzel. Burada hiçbir sorun yok. Burada olduğum için çok mutluyum.

    Mısır, Londra gibi yerlere gitmeye gerek yok. Burada hiçbir problem yok. Buranın havası çok güzel. Herkes buraya gönül rahatlığıyla gelebilir." dedi.

    Antalya'da turistler denizin keyfini çıkarıyor VİDEO

    Deniz, kum, güneş: Antalya da plajlar turistlere kaldı #1

    "TURİSTLER RAHATLIKLA GEZEBİLİYOR"

    Kısıtlama döneminde dışarıda insan olmadığını söyleyen Volkova, "Bu yüzden sokakta sadece turistler var. Bundan dolayı da çok mutluyum. Turistler rahatlıkla gezebiliyor, yemek yiyebiliyor, alışveriş yapabiliyor." diye konuştu.

    Deniz, kum, güneş: Antalya da plajlar turistlere kaldı #2

    Deniz, kum, güneş: Antalya da plajlar turistlere kaldı #3

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