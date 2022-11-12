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    Antalya'da turistler güneşin tadını çıkarttı

    Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya’da yazdan kalma günler yaşanırken yerli ve yabancı turistler sahilere akın etti.
    • 12.11.2022 - 16:55
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    Antalya'da turistler güneşin tadını çıkarttı

    Sonbahar'dan etkilenmeyen Antalya'da yaz havası etkisini koruyor.

    Güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahilere akın etti.

    Güneşlenen vatandaş bir yandan güneşin tadını çıkarttı.

    Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı kentte, deniz suyu sıcaklığı 24, nem oranı yüzde 23 olarak kayıtlara geçti.

    Kasım ayında denize girdiler

    Konyaaltı Sahili'nin plaj kısmında oluşan yoğunluk yaz aylarını aratmazken, turistler bol bol güneşlenip denize girdi.

    Antalya da turistler güneşin tadını çıkarttı #1

    Vatandaşlar fotoğraf çekildi

    Turistlerin yoğunluk gösterdiği sahilde çoğu vatandaş eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çekindi.

    Hava sıcaklığı artacak

    İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte Pazar günü de güneşli bir hava yaşanacak ve hava sıcaklığı 26 dereceye kadar çıkacak.

    Antalya da turistler güneşin tadını çıkarttı #2

    Antalya da turistler güneşin tadını çıkarttı #3


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