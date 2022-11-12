Antalya'da turistler güneşin tadını çıkarttı

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya’da yazdan kalma günler yaşanırken yerli ve yabancı turistler sahilere akın etti.

Sonbahar'dan etkilenmeyen Antalya'da yaz havası etkisini koruyor.

Güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahilere akın etti.

Güneşlenen vatandaş bir yandan güneşin tadını çıkarttı.

Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı kentte, deniz suyu sıcaklığı 24, nem oranı yüzde 23 olarak kayıtlara geçti.

Kasım ayında denize girdiler

Konyaaltı Sahili'nin plaj kısmında oluşan yoğunluk yaz aylarını aratmazken, turistler bol bol güneşlenip denize girdi.

Vatandaşlar fotoğraf çekildi

Turistlerin yoğunluk gösterdiği sahilde çoğu vatandaş eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çekindi.

Hava sıcaklığı artacak

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte Pazar günü de güneşli bir hava yaşanacak ve hava sıcaklığı 26 dereceye kadar çıkacak.