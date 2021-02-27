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    Antalya'da turistler sahile indi

    Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.
    • DHA
    • 27.02.2021 - 14:13
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 14:20
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    Antalya'da turistler sahile indi

    Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, 56 saat sürecek olan hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller turistlere kaldı.

    Konyaaltı sahili yakınlarındaki otellerde konaklayan turistler, kumsala gelip denize girdi, kimisi de güneşlenmeyi tercih etti.

    FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

    Yanlarında bikinisi olmayan bazı turistler elbiseleriyle denize girdi. Arkadaşlarına poz veren turistler, ıslak elbiseleriyle fotoğraf çektirdi.

    Kısıtlamadan muaf turistlerle birlikte, yerleşik yaşayan yabancılarda spor yapmayı ihmal etmedi. Antalyalılar ise evlerinde kalarak, balkonlarından oturup güneşli havanın keyfini sürdü.

    Antalyada turistler sahile indi

    Antalyada turistler sahile indi

    Antalyada turistler sahile indi

    Antalyada turistler sahile indi

    Antalyada turistler sahile indi

    Antalyada turistler sahile indi

    Antalyada turistler sahile indi

    Antalyada turistler sahile indi

    Antalyada turistler sahile indi

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