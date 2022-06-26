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    Antalya'da turistler sahilleri doldurdu

    Yaz sezonunun açıldığı kentte yerli ve yabancı turistler Konyaaltı sahilinde akın ederken bir gencin de falezlerden tehlikeli atlayışı kameralara yansıdı.
    • 26.06.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 15:26
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    Antalya'da turistler sahilleri doldurdu

    Yaz aylarının gelmesiyle sıcaklıklarda artış gözlemlenirken okulların kapanmasıyla birlikte aileler, sahil kesimlerine akın etmeye başladı.

    Antalya'da da hava sıcaklığının 33, deniz sıcaklığının ise 23 dereceyi görmesinin ardından yerli ve yabancı turistler Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluşturdu.

    Turistler denize girdi

    Sıcaktan bunalan turistlerin kimi güneşlenmeyi tercih ederken kimi ise denize girerek aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli dakikalar geçirdi.

    Çocuklar falezlerden atladı

    DHA'nın haberine göre; Serinlemek için sahile gelen gençler ise falezler ve kayalıklar üzerinden denize atladı.

    Yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin üzerinden denize atlayan gençler, tehlikeye aldırış etmedi.

    Antalya'da turistler sahilleri doldurdu ViDEO

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