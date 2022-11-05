Antalya'da turizm sektöründeki hareketlilik istihdamı artırdı

Antalya'da hava ve deniz suyu sıcaklığının yüksek olması nedeniyle sezon devam ediyor. Bu durum turizm sektöründe çalışan sayısına da olumlu yansıdı. 2022 yılı istihdamın en çok arttığı yıl oldu.

Yurt genelinde sonbahar mevsiminin etkisine girilirken sahil kesimlerinde durum farklı.

Yazdan kalma son günlerin yaşandığı kıyı kentlerinde, sezon hız kesmiyor.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya, kasım ayında da rağbet görüyor.

Hava yoluyla 12 milyon turist geldi

2022 yılında milyonlarca turisti ağırlayan kent, sezonu henüz bitirmedi.

Koronavirüs pandemisinde turizmde zor günler yaşayan Antalya, bu yıl hava yoluyla gelen 12 milyon 743 bin 295 turisti ağırladı.

Çalışan sayısını da olumlu etkiledi

Bu durum sektördeki istihdamı da etkiledi.

Sadece ekim ayında 1 milyon 716 bin 202 kişinin bölgeyi ziyaret etmesi turizm sektöründe çalışan sayısına da olumlu yansıdı.

Geçen yıla oranla 34 bin 793 kişi arttı

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 258 bin 338 çalışan sayısı, bu sene gelen turist sayısındaki artışla temmuz ayında 291 bin 372 oldu.

Turizm sektöründe çalışan sayısı, 2021 yılına göre 2022'de 34 bin 793 kişi arttı.

Kentte turizm sektöründe çalışan sayısının en yüksek olduğu yıl yaşandı.

Sezon uzadıkça istihdamda artış oldu

Sezonun en yoğun ve çalışan sayısının en fazla olduğu temmuz ayında, turizm sektöründe 2017 yılında 208 bin 750, 2018'de 242 bin, 2019'da 271 bin 306, 2020'de 154 bin 328, 2021'de 258 bin 338 kişi istihdam edildi.

Turizm sektöründe en fazla çalışan sayısına bu yıl ilk defa ağustos ayında ulaşıldı.

DHA'nın aktarımına göre; bu sene turist hareketliliğinden dolayı sezonun uzamasıyla temmuzdaki 291 bin 372 turizm personeline, ağustos ayında 1759 çalışan daha eklendi.

"Geçmişte temmuzdan ağustosa çalışan sayısı azalıyordu"

Sosyal Güvenlik Antalya İl Müdürü Beyazıt Ablay, "Turizm sektöründeki istihdam verilerini değerlendirdiğimizde ilk defa ağustos ayında temmuz ayını aşan çalışan sayısıyla karşılaşıyoruz. Geçmişte temmuzdan ağustosa çalışan sayısı azalıyordu. Turizm sezonunun uzaması öngörülüyor. Eylül, ekim, kasım ayında da istihdam verilerinin artacağını düşünüyoruz." dedi.









