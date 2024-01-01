Türkiye'nin doğusu karla mücadele ediyor...
Doğunun bazı kesimlerinde kar nedeniyle yollar kapanırken, Antalya'da yaşayanlar ise denizin keyfini sürüyor.
Antalyalılar yeni yılın ilk gününde de geleneği bozmayarak, denizden pozlar verdi.
Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 87’ye kadar ulaşınca, sahiller de doldu.
Bazıları yüzdü bazıları balık tuttu
Kent sakini ve turistler, sıcaklığı 21 derece ölçülen denize girdi, bazıları ise balık tuttu.
Anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonuyla bol bol fotoğraf çekilirken, bir vatandaş da sahilde metal dedektörle değerli eşya aradı.
Spor amaçlı denize giren Hüseyin Yılmaz, “En güzel spor denize girmek. Vücudum daha hareketli oluyor. Hava şu an güzel, su da güzel. Dört mevsimi bir arada yaşıyorsun. Herkese tavsiye ederim.” dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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