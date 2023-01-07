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    Antalya'da vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'ne akın etti

    Sıcak havayı fırsat bilen onlarca vatandaş, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Son yılların en sıcak Ocak ayını fırsat bilenlerin; kimi denize girdi, kimi ise kumsallarda güneşin tadını çıkardı.
    • 07.01.2023 - 17:10
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 17:33
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    Antalya'da vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'ne akın etti

    Yurt genelinde soğuk havalar etkisini göstermeye başladı.

    Antalya'da ise durum farklı.

    Antalya’da son yılların en sıcak Ocak ayı yaşanırken, termometrelerde; hava sıcaklığını 19, deniz suyu sıcaklığını ise 18 derece olarak ölçüldü.

    Yaz aylarını aramadılar

    Turizm kentinde güneşli havayı fırsat bilenlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

    Denize girenlerin büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu görüldü. Kıyı şeridinde oluşan kalabalık ise adeta yaz aylarını aratmadı.

    Denize giren vatandaşların yanı sıra kimi vatandaşlar arkadaşlarıyla kumsallarda sohbet ederek güneşin tadını çıkartırken, güneşlenen ve kitap okuyanlarda dikkatlerden kaçmadı.

    Antalya'da vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'ne akın etti VİDEO


    "Çok sıcak değil ama soğuk da değil"

    İHA'nın haberine göre; Antalya’da yaşayan ve sıcak havada denize girenlerden Hüseyin Tamer, “Dün hava sıcaklığına baktığımda 20 derece görünüyordu. Bugün de gelerek denize girdik. Deniz suyu sıcaklığı yaklaşık 18 derece. Çok sıcak değil ama soğuk da değil. Ocak ayına göre çok iyi.

    Konyaaltı Plajı'na gelirken yoğunluk vardı. Plajda da aynı yoğunluğu gördük. Geçen yılın bu dönemine kıyaslarsak hava daha sıcak ve açık. Sahilde bayağı yoğun.” dedi.

    Antalya da vatandaşlar, Konyaaltı Sahili ne akın etti #1

    Antalya da vatandaşlar, Konyaaltı Sahili ne akın etti #2

    Antalya da vatandaşlar, Konyaaltı Sahili ne akın etti #3

    Antalya da vatandaşlar, Konyaaltı Sahili ne akın etti #4

    Antalya da vatandaşlar, Konyaaltı Sahili ne akın etti #5

    Antalya da vatandaşlar, Konyaaltı Sahili ne akın etti #6

    Antalya da vatandaşlar, Konyaaltı Sahili ne akın etti #7

    Antalya da vatandaşlar, Konyaaltı Sahili ne akın etti #8


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