Antalya'da vatandaşlar, sıcak havanın tadını çıkarıyor ava sıcaklığının öğle saatlerinde 25 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya'da yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

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DHA

Antalya'da vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkarıyor.

İstanbul ve Ankara'da sağanak yağış etkili olurken, Antalya'da ise sıcaklık 25 dereceyi gösterdi.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 25 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya'da, sahiller doldu.

Deniz, kum, güneş keyfi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle okulların da tatil olmasıyla özellikle öğrenciler denize girmenin tadını çıkarttı.

Güneşli havanın keyfini çıkartan yerli ve yabancı tatilciler sıcaklığı 23 dereceyi bulan denize girdi. Bazı gençlerin ise denizin ortasındaki kayalığa çıkıp, suya atlayarak eğlendiği görüldü. Bazı kişiler sahilde güneşlenirken, bazıları da yürüyüş yapmayı tercih etti.

Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığının cuma gününe kadar yükselmesi, cumartesi ve pazar günü ise düşmesi bekleniyor. Pazar günü kentte gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)