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    Antalya'da yaban hayatı fotokapanda

    Antalya'da dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara kurt, at, vaşak ve yaban domuzunun görüntüleri yansıdı.
    • AA
    • 09.12.2021 - 03:26
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 03:41
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    Antalya'da yaban hayatı fotokapanda

    Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına fotokapan konuldu.

    BİRÇOK TÜRDEN HAYVAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Fotokapanlara kurt, at, vaşak ve yaban domuzu görüntüleri takıldı.

    Ağaçtan oyma kaptan su içerken görüntülenen hayvanların tedirgin oldukları dikkati çekti.

    Antalya'da yaban hayatı fotokapanda - Video

    Antalya da yaban hayatı fotokapanda #1

    Antalya da yaban hayatı fotokapanda #2

    Antalya da yaban hayatı fotokapanda #3

    Antalya da yaban hayatı fotokapanda #4

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