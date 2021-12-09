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Antalya'da yaban hayatı fotokapanda
Antalya'da dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara kurt, at, vaşak ve yaban domuzunun görüntüleri yansıdı.
- AA
- 09.12.2021 - 03:26
- Güncelleme : 09.12.2021 - 03:41
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına fotokapan konuldu.
BİRÇOK TÜRDEN HAYVAN GÖRÜNTÜLENDİ
Fotokapanlara kurt, at, vaşak ve yaban domuzu görüntüleri takıldı.
Ağaçtan oyma kaptan su içerken görüntülenen hayvanların tedirgin oldukları dikkati çekti.
Antalya'da yaban hayatı fotokapanda - Video