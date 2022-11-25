Yerli ve yabancı tatilciler kasım ayında denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.

Antalya'ya kış gelmek bilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlar yerini yeniden güneşe bıraktı.

Yurt genelinde yağışlı havalar etkisini artırırken çevre illerde kar yağışı görülüyor.

Karlı illerin arasında güneş keyfi

Kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olurken sahil kesimlerinde deniz keyfi sürüyor.

Alanya ilçesinde yaz günlerini anımsatan hava nedeniyle çoğunluğu yabancı olan vatandaşlar da plaja yöneldi.

Dalgaya aldırış etmediler

İHA'nın aktarımına göre; dünyaca ünlü Kleopatra Plajına gelen turistlerin bir kısmı sahilde vakit geçirirken kimilerinin de dalgalı sulara rağmen denize girmesi dikkatlerden kaçmadı.

Antalya'da yağışların ardından güneş açtı VİDEO

"İki gündür hava yağmurluydu"

Sabah haberlerde Türkiye’nin belirli noktalarında kar yağışının olduğunu gördüğünü belirten Özkan Şimşek, “İşletmeme geldiğimde ise havanın güzel olduğunu ve denize girenler olduğunu gördüm. Şaşkınlık yaşadım. Ülkenin dört bir tarafında kar yağarken Alanya’da güneşli hava ve denize girenler var. İki gündür hava yağmurluydu. Bugün güneşin açmasıyla insanlar kendini sahile attı.” ifadelerini kullandı.

"Deniz suyu sıcaklığı 22 derece"

Kleopatra Plajında cankurtaranlık yapan Engin Kalfa, “25 Kasım’da hala denize giren insanlar var. Biraz dalgalı olmasına rağmen görevimizi yapıyor. Alman, Rus ve Hollanda uyruklu turistler yoğunlukta. Havaların sıcak gitmesinden dolayı sezon biraz uzadı. Deniz suyu sıcaklığı 22 derece. İnsanlar güneşi gördükleri zaman denize giriyorlar.” dedi.