Antalya'da yağmurda ıslanan köpeğe polis şefkati

Yağmurdan ıslanan sokak köpeği, Kepez Kaymakamlığı hizmet binası girişine geldi. Islanmış köpeği gören polisler, hayvanı elleriyle beslemeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' ile uyardığı ve son 24 saatte metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü Antalya kent merkezinde bir sokak köpeği, yağmur sırasında Kepez Kaymakamlığı binasına girdi.

Bina girişinde X-Ray cihazının bulunduğu kontrol noktasına kadar gelen ve oturan köpeğe, polisler ilgi gösterdi.

ELİYLE BESLEMEYE ÇALIŞTI

Görevli bir polis, elindeki yiyeceği köpekle paylaşıp, "Hadi oğlu, hadi oğlum" diyerek yedirmeye çalıştı.

Bir vatandaş o anları, "Rahatsız mı, üşümüş mü? Veteriner mi çağırsak?" diyerek görüntüledi.

"DÜNYANIN EN MERHAMETLİ POLİSİ"

Polisin çabası da kameralara yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin, "Kepez Kaymakamlığı'nda kontrol noktasına gelen sokak hayvanına polisin gösterdiği merhamet ve şefkat. Dünyanın en merhametli polisi ve askeri Türk polisi ve askeridir." notuyla sosyal medyada paylaştığı görüntü, çok sayıda beğeni aldı.





