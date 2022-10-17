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    Antalya'da yalıçapkınını fotoğraflamak için 7 ay beklendi

    Konyaaltı'nda kente gelen kuşları fotoğraflayan fotoğrafçı, yalıçapkını cinsi kuşu 7 ay sonra fotoğraflayabildi.
    • 17.10.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 15:31
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    Antalya'da yalıçapkınını fotoğraflamak için 7 ay beklendi

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan, 'Antalya' yazısının yer aldığı tüneğe konan bir yalıçapkınını fotoğrafladı.

    Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyelerinin kente gelen kuşları fotoğrafladığı, türleri listelediği ve yeni türleri kayıt altına aldığı çalışmalar kapsamında önemli kuş gözlem alanlarından Konyaaltı ilçesi Boğaçayı'nda, önceki gün 7 aydır beklenen bir fotoğraf karesi oluştu.

    "Yalıçapkını en renkli kuşlardan"

    Yalıçapkınının Türkiye'de 3 türünün yaşadığını belirten Mustafa Erturhan, "Yalıçapkını, Alaca yalıçapkını ve İzmir yalıçapkını en renkli kuşlardan ve sulak alanlarda yaşıyorlar. Balıkları yüksekten izlemek için su üzerindeki tünekleri kullanmayı seviyorlar. Ben de doğal tünekler yerine bazen renkli, bazen de ilgi çekici tünekler hazırlamayı ve kuşları onların üzerinde görüntülemeyi seviyorum." dedi.

    Antalya'da yalıçapkınını fotoğraflamak için 7 ay beklendi VİDEO

    Antalya da yalıçapkınını fotoğraflamak için 7 ay beklendi #1

    "Tünekleri paylaşmak için mücadele halindeler"

    DHA'nın haberine göre, Antalya Kuş Gözlem Topluluğu olarak her yıl bahar göçünü izlemek için kuş gözlem kampı düzenlediklerini söyleyen Erturhan, "2022 bahar kampı için tasarımcı arkadaşım Kezban Tatlı ile birlikte Antalya temalı bir tünek düşündük ve yaptık. Kamp boyunca üzerine kuş konmadığı gibi, sonraki denemelerde de başarılı olamadık. Konyaaltı Boğaçay mevkii, kışlamak için güneye inen yalıçapkınlarının yoğun kullandığı bir sulak alan. Bazen sayıları onları bulabiliyor. Bu yoğunlukta tünekleri paylaşmak için sürekli mücadele halindeler.

    Gözlemciler ile alanı ziyaret eden doğaseverler, onları balık avlarken izleyebiliyor. Biz de bundan faydalanıp, 7 ay önce tüneğimizi yerleştirdik. İlk ziyaretçimiz güzel pozlar verdi. Boğaçay; yalıçapkınları ile birçok kuş türünün hem göçte hem de kışlamak için kullandığı önemli bir alan. Bu alanın korunması ve doğal yapısının bozulmaması temennimiz." diye konuştu.

    Antalya da yalıçapkınını fotoğraflamak için 7 ay beklendi #2

    Antalya da yalıçapkınını fotoğraflamak için 7 ay beklendi #3

    Antalya da yalıçapkınını fotoğraflamak için 7 ay beklendi #4


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