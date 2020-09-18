Yerden yüzlerce metre yüksekte deniz manzarasında yatağa uzanan yamaç paraşütü pilotu, rahat tavırlarıyla dikkati çekti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırlanan düzenekle paraşütüne bağladığı yatağa, yüzlerce metre yüksekte yattı.

Kaval, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı ve Ulusky yamaç paraşütü pilotlarının desteğiyle paraşütüne bağladığı yatakla yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'den atlayış yaptı.

ÇALAR SAATLE İNDİ

Havada Alanya manzarası eşliğinde yatağa uzanan Kaval, kurduğu çalar saatin çalmasıyla Kleopatra Plajı'na indi.

Antalya'da yamaç paraşütüne bağlanan yatağa gökyüzünde uzandı İZLE

DAHA ÖNCE DE OKEY OYNAMIŞTI

Kaval, gökyüzünde daha önce de tavla, okey oynamış, pijama ve terlik giyerek oturduğu koltukta televizyon izlemişti.