Antalya'da yamaçtan yuvarlanan inek 2 gün sonra kurtarıldı

Belediye ekiplerinin 2 gün sonra kurtardığı ineğin sahibi çift, hayvanın başında mutluluk gözyaşları döktü.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Şefik Kılıç, otlattığı ineklerinden birinin eksik olduğunu fark etti.

Kılıç, yaptığı araştırmada ineğin yamaçtan yuvarlandığını gördü.

2 GECE ATEŞ YAKTI

Önce hayvanı kendi çabasıyla kurtarmaya çalışan Şefik Kılıç, başarılı olamayınca da akrabalarına haber verdi.

Kılıç, yanındaki 4 kişiyle 2 katır kullanarak ineği çıkarmaya çalıştı.

İneği kurtaramayan Kılıç, hayvanının üşümemesi için 2 gece ateş yakıp yanında yattı.

1 SAATTE ULAŞILDI

Şefik Kılıç’ın belediyeden yardım istemesi üzerine bir kepçe, ineğin düştüğü bölgeye gitti.

Kepçeyle yol açan operatör, 1 saatlik çalışmayla hayvanın bulunduğu bölgeye ulaştı. Operatör, ineği halat yardımıyla düştüğü çukurdan çıkardı, Kılıç ailesinin evine kadar götürdü.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

İneğin sahibi Şefik Kılıç, iki gün önce kaybolan hayvanı derenin içinde iki taşın arasında sıkışmış vaziyette bulduğunu söyledi.

Eşi Şerife Kılıç'ın yardımıyla sıkışan ineği kurtardığını anlatan Kılıç, ancak çukurdan çıkaramadığını dile getirdi. Gece olunca ineği battaniye ile örtüp ateş yaktığını dile getiren Kılıç, “İneği sağ salim çıkardık. Mal canın yongasıdır. Teşekkür ederim." dedi.

Kılıç ailesi, kurtarılan ineğin üstünü battaniye ile örterken mutluluktan gözyaşı döktü.