Yangın dumanından zehirlenen ve boğulma tehlikesi yaşayan kedi, itfaiye ekipleri tarafından verilen oksijenle hayata tutundu.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi’nde yer alan bir otelin Personel Lojmanında çıkan yangın, kısa sürede söndürülürken yangın maddi hasarla atlatıldı.

Yangında boğulmaktan son anda kurtarılan kediye itfaiye ve jandarma ekipleri ile Kemer Belediyesi veteriner ekipleri müdahale etti.

OSKİJENLE HAYATA DÖNDÜ

Hareketsiz halde yangın bölgesinden çıkartılan kediye hemen oksijen veren itfaiye ekipleri kısa süre sonra kedinin hareket etmeye başladığını görünce büyük sevinç yaşadı.

Antalya'da yangından kurtarılan kedi hayata döndürüldü VİDEO

"KONTROL ALTINDA TUTUYORUZ"

Kedi Kemer Belediyesi hayvan barınağına götürülürken veteriner hekim Fevzi Uzun, “Olayı duyar duymaz olay yerine intikal ettik. Kedinin çeşitli yaraları vardı ve dumandan dolayı nefes alma zorluğu yaşıyordu. Anında müdahale ederek oksijen verdik. Kedimizin şu anda durumu iyi ve barınağımızda kontrol altında tutuyoruz” dedi.