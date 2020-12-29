Antalya'da yaralanan köpeği, Burdur'a götürdü

Tüfekle yaralanmış halde yolda bulduğu köpeğin uyutulmasını istemeyen vatandaş, köpeği tedavi ettirmek üzere başka bir şehre götürdü.

Antalya'da adliye personeli Gökhan Kaya, izin gününde mantar toplamak için gittiği Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Şelalesi yakınlarında, yolda hareketsiz yatan köpekle karşılaştı.

Köpeğe otomobil çarptığını düşünen Kaya, hayvanı otomobiline alarak Antalya kent merkezinde bir veterinere götürdü.

VETERİNERE GÖTÜRDÜ

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Gökhan Kaya, “Mantar toplamaya gitmiştim. Dönüşte yol kenarında uzanmış bir köpek gördüm. Bacağını hareket ettiremeyince trafik kazası geçirmiş olabileceğini düşündüm. Aracımın arka koltuğuna alarak, daha önce de yaralı bir kediyi götürdüğüm Ermenek'teki veteriner tanıdığa gittim. Orada önce aşı yapıldı.

KURTULMASI İÇİN BURDUR'A GÖTÜRDÜ

Ardından ağzından bir sıvı verilerek röntgen çekildi. Röntgenlerinde vücudunun çeşitli yerlerinde saçma taneleri görüldü. Köpeğin tüfekle vurulduğunu anladım. Veteriner bana 3 seçenek sundu. 'Köpeği ya Ankara veya Burdur'daki hayvan hastanesine götüreceksiniz ya da uyutacağız' dedi. Sonuncusu ötanaziymiş. Buna içim el vermedi. 'Kurtarabiliriz' diye düşündüm. Köpeğin kurtulması için Burdur'a götüreceğim." dedi.

Gökhan Maya, yaralı köpeği Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürmek için yola çıktı.













