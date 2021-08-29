Antalya'da yasağa aldırmayan İtalyan paraşütçü aydınlatma direğine takıldı

Yasağı önemsemeyen turist, paraşütüyle aydınlatma direğine takılmasına rağmen vazgeçmedi. Polisin uyarılarını dinlemeyen İtalyan, inadıyla pes dedirtti. Yaşanan o anlar ise çekilen karelere yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde uçuş yapmak isteyen ve henüz ismi öğrenilemeyen İtalyan turist, rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yasak olmasına rağmen uçmak için ısrar eden turist, paraşütü kontrol edemeyince aydınlatma direğine takıldı.

İtalyan turist yaşadığı olumsuzluklara rağmen pes etmeyince, bölgeye ihbar üzerine polis geldi.

"ARKADAŞ UYARILARI DİNLEMEDİ"

Ekipler şahıslara bölgede uçuş yapmanın yasak olduğunu hatırlatarak, uçuşlarını sonlandırdı. Polisin uyarıları sonrası şahıslar bölgeden uzaklaştı.

8 yıldır bölgede uçuş yaptığını belirten Ahmet İlter, “3 kere ölümcül kaza geçirdim. Bel kemiğim kırıldı. Kaburgalarım, kaval kemiğim ve köprücük kemiğim kırıldı. Kürek kemiği parça parça oldu. Uçmaya devam ediyorum.

Burada yasağa direnmemek lazım. Şehre en yakın yer burası. Alanya’ya gitsek çok uzak. 15 dakika uçuyoruz yetiyor.

4 kez ceza yedim. Biz arkadaşa yardımcı olmaya çalıştık. Arkadaş bizim uyarılarımızı dinlemedi, uçacağını söyledi. Bu çocuk oyuncağı değil.” dedi.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ YASAKLANDI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Antalya Valiliğince ambulans helikopter, Sahil Güvenlik ve polis helikopterlerinin uçuş güzergahı olduğu gerekçesiyle varyantlar üzerinde yamaç paraşütü yapılması yasaklanmıştı.

Antalya’da yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün zor anları ViDEO