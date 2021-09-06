Yasak olmasına rağmen sert esen rüzgar karşısında yamaç paraşütü yapan 2 vatandaş, seyir terasına inmekte zorlanınca sahile inmek zorunda kaldı. Rüzgar karşısında zorlanan şahısları paraşüt sürükledi.

Antalya’da varyantlar üzerinde yamaç paraşütü yapmak bir süre önce yasaklandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Antalya Valiliği'nin ambulans helikopter, sahil güvenlik ve polis helikopterlerinin uçuş güzergahı olduğu gerekçesiyle yamaç paraşütünü yasakladı.

Yasaklanan falezlerde vatandaşlar, yasakları dinlemeyerek paraşüt ile uçmaya devam ederken, kendilerine zaman zaman cezalar yazıldı.

SERT ESEN RÜZGARDAN ETKİLENDİLER

Paraşütçülerin sert esen rüzgar karşısında zorluklar yaşaması ve inerken yere düşmesi kameralara yansıdı.

Antalya’da yasağa rağmen yamaç paraşütü yaptılar VİDEO









2 KİŞİ RÜZGARA RAĞMEN UÇUŞLARINA DEVAM ETTİ

Alınan yasak kararına ve yazılan cezalara aldırış etmeyen bazı paraşüt tutkunları, yamaç paraşütleriyle varyant seyir terasından havalandı.

Öte yandan, rüzgarlı havaya rağmen yamaç paraşütü yapmaya devam edenlerin olduğu görüldü. Paraşütle havalanan iki kişi sert rüzgara rağmen uçuşlarına devam etti.

HAVADA KENDİLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİLER

Seyir terasının üzerine kadar inen paraşütçüler, vatandaşlar tarafından dikkatle izlenerek kayıt altında alındı. Paraşütçülerin kendilerini havada görüntülediği görüldü.





SEYİR TERASINA İNMEKTE ZORLANDILAR

Aynı anda uçan iki kişi paraşüt ile seyir terasına inmekte zorlanınca sahile inmek zorunda kaldı. Burada da sert rüzgar karşısında zorlanan şahıslar yere indikten sonra paraşütün sürüklemesi sonucu yere düştü.