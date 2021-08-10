Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı videoda konuşan Hüseyin Gerçek, "Cesaret insanı aslana galip eder. Herkesi aşıya davet ediyorum" dedi.

Türkiye, aşılamada geçtiğimiz haftalardaki ivmeyi yakalamaya çalışıyor.

Bunun sinyali dün öğle saatleri itibariyle biraz olsun verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre dün 1 milyon 508 bin 939 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Öyle ki 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olunan günler sıralamasında üçüncü olarak gösterildi.

GÖNÜL RAHATLIĞI İLE AŞISINI YAPTIRDI

Antalya’nın İbradı ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek de gönül rahatlığı ile aşısını yaptıran milyonlarca kişinin arasından biri…

84 milyonu aşıya davet ederken de oldukça sağlıklı görünen Hüseyin Gerçek, “84 milyona buradan sesleniyorum. İbradı’nın Ormanlı Mahallesi’nden Hüseyin Gerçek olarak herkesi aşıya davet ediyorum. Herkesi, 7’den 70’e kadar. Bunun faydasını ben gördüm çünkü. Cesaret insanı aslana galip eder. Kimse çekinmesin, aşıya devam devam devam. Neden korkuyorsunuz ben anlamıyorum.” dedi.

Antalya’da yaşayan 96 yaşındaki Hüseyin Amca’dan aşı çağrısı VİDEO

SAĞLIK BAKANI PAYLAŞTI

Hüseyin Gerçek’in çağrısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca paylaşımına “Cesaret insanı aslana galip eder. Herkesi aşıya davet ediyorum. Ben faydasını gördüm.” 96 yaşındaki Hüseyin Amca size ve 84 milyona sesleniyor” notunu düştü.