Çıkan orman yangınında evlerinin tek sağlam kalan odasında yaşamaya başlayan yaşlı çift için 10 Ağustos'ta yapılmaya başlanan ev, 27 Ağustos'ta tamamlandı. Çiftin mutluluğu, yüzlerinden okundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçramasıyla birçok ev zarar görmüştü.

Çevre ve Şehirclilik Bakanı Murat Kurum, evlerini kaybeden vatandaşlar için hızla çalışmaların yürütüleceğini aktarmıştı.

Orman yangınında evlerini kaybeden Ayşe ve İbrahim Deniz çifti, Bakan Kurum'un talimatıyla yaptırılan yeni evlerine yerleşti.

EVLERİ 17 GÜNDE TAMAMLANDI

Karaöz Mahallesi'nde ormanda çıkan ve kısa sürede yerleşim yerlerine ulaşan yangında büyük kısmı kullanılamaz hale gelen evlerinin sağlam kalan bir odasında yaşamaya başlayan 70 yaşındaki Ayşe ile 80 yaşındaki İbrahim Deniz'in 10 Ağustos'ta yapımına başlanan yeni evleri, 27 Ağustos'ta tamamlandı.

YÖRESEL MİMARİYE UYGUN İNŞA EDİLDİ

Tek katlı, yöresel mimariye uygun ve felçli Ayşe Deniz'in daha rahat yaşayacağı şekilde inşa edilen ev, modern eşyalarla donatıldı. Bahçesine de meyve ağaçları ile sebze dikilen ev, Deniz çiftine teslim edildi. Daha önce yanan evini terk etmek istemeyen ancak gördükten sonra tereddüt etmeden yeni evlerine yerleşen çift, duygulu anlar yaşadı.

"BÖYLE BİR EV AKLIMDAN BİLE GEÇMEZDİ"

Evinin kapısını açan İbrahim Deniz, yeni evlerini çok sevdiklerini söyledi.

Kendilerine böyle bir evi kazandırdıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kurum başta olmak üzere destekte bulunan herkese teşekkür eden Deniz, "Hayata yeniden başladık, yeni doğmuş gibiyim. Bizi gençleştirdiler. Çok sağ olsunlar. Duygularımızı anlatacak söz bulamıyorum." dedi.

Antalya'da yaşlı çifte, yanan evlerinin yerine 17 günde yenisi teslim edildi VİDEO



"PARA İSTESELERDİ VERECEK PARAM YOKTU"

Bakan Kurum'un ziyaretinde kendisine ev yapacağını söylediğinde bu kadar kısa sürede biteceğine inanmadığını dile getiren Deniz, "Bu evi 17 günde bitirdiler, yaptılar, çaktılar, gece gündüz çalışıp bize teslim ettiler. Bu kadar kısa sürede biteceğini hiç düşünmezdim, 2-3 ay sürer derdim ama 17 günde bitti. Verdikleri sözü tuttular. Para isteselerdi, verecek param yoktu. 65 yaş aylığımla geçiniyorum. Yemeğimiz de geldi. Allah razı olsun devletimizden, daha ne yapsın devletimiz." ifadelerini kullandı.

DUYGULU ANLAR YAŞADILAR

Eşiyle eve ilk geldiklerinde duygulu anlar yaşadıklarını anlatan Deniz, buradan yeni evine bakınca keyiflendiğini söyledi.

EV, FELÇLİ EŞİNE GÖRE DİZAYN EDİLDİ

Evin felçli eşine göre dizayn edildiğini belirten Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyi düşünmüşler. Eşim hiç zorluk çekmeden evden çıkıp arabaya binebiliyor. Önceden 4-5 kişi zor çıkarıyorduk, şimdi tek kişi çıkarıyoruz. Banyo, tuvalet eşime göre yapılmış. Sıcak suyu var, son model bir ev yapmışlar. Çok güzel olmuş. Çamaşır, bulaşık makinemiz, buzdolabımız, televizyonumuz, her şeyimiz var. Artık eşime daha da iyi bakarım. Böyle bir ev aklımdan bile geçmezdi, dışarısı taştan, bu ev yanmaz."





DİĞER MAĞDURLARIN DA KISA SÜREDE KAVUŞMASINI İSTİYORLAR

Deniz, çocuklarının olmadığını ve Bakan Kurum'u evlatları gibi gördüklerini kaydetti. İnsanların evi merak ettiğini ve gelip görmek isteyenlerin olduğunu anlatan Deniz, en kısa sürede diğer mağdurların da yeni evlerine kavuşması temennisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EŞİNİ MİSAFİR ETMEK İSTİYORLAR

Ayşe Deniz de hayal edemeyeceği bir eve kavuştuğunu belirtti. Evi çok beğendiğini dile getiren Deniz, böyle imkanlara hayatında ilk kez sahip olduğunu ifade etti.

Deniz çifti, kendilerine bu sevinci yaşatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eşi Emine Erdoğan ile evlerinde konuk etmek istediklerini söyledi.