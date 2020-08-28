Antalya’da yaşlı kadın evini derneğe bağışladı

Eşini 5 yıl önce kaybeden 76 yaşındaki kadın, 4 çocuğuna bırakmak yerine evinden otizmli çocukların faydalanmasını istedi. Yaşlı kadının evinin fiyatının, 275 bin lira olduğu belirtildi.

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi’nde yaşayan 76 yaşındaki Şahinde Avcı, 24 yıl önce, eşi ve kendisinin birikimleriyle arazi aldı.

Bir süre sonra araziyi müteahhide veren Avcı çiftine, 2 daire düştü.

EŞİNİ 5 YIL ÖNCE KAYBETTİ

Avcı ailesi, 24 yıl boyunca bu evde oturdu. Avcı, 5 yıl önce eşini kaybettiği günden bu yana tek başına yaşadığı evini bağışlamaya karar verdi.

275 BİN LİRALIK EVİNİ GÖZDEN ÇIKARDI

Kızı aracılığıyla Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği'ne ulaşan Şahinde Avcı, 275 bin lira değerindeki 90 metrekarelik evini derneğe bağışlamak istediğini söyledi.

VEFAT EDENE KADAR YAŞAYACAK

Avcı, tek şartının ise evde kendisinin ölene kadar oturması, öldükten sonra ise satılarak engelli çocukların eğitimi için kullanılması olduğunu dile getirdi. Tapuda yapılan devir işlemlerinin ardından Avcı, birikimleriyle aldığı evini Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği'ne bağışladı.

“ÇOK MUTLUYUM”

Evi çocukların eğitimi için bağışlaması dolayısıyla çok mutlu olduğu söyleyen Şahinde Avcı, “Bu evin çocuklar, engelliler için kullanılması için bağışladım. Çocuklarıma bırakmadım çünkü ihtiyaçları yok, durumları iyi. Bu yüzden engelli çocuklar için bağışladım. Ölene kadar burada oturacağım. Ben öldükten sonra ister çocuklar için satılsın, istenirse onlar için bir yuva yapılsın. Evimi bağışladığım için çok mutluyum.” dedi.

KIZI ANNESİNİN KARARINDAN MUTLU

Yaşlı kadının en küçük kızı Hatice Avcı ise “Annem evi bağışladığı için mutluyuz. Şükür hepimizin hali vakti yerinde, durumlarımız iyi. Rahmetli babam alt kattaki daireyi zaten bizlere bıraktı. Annemin evi de otizmli çocuklara gidecek. Bizim yerimize ihtiyacı olan insanlar için kullanılsın. Annem çok iyi bir karar verdi.” diye konuştu.

“ÇOK DUYGULANDIK”

Şahinde Avcı'nın evini bağışlamak istediğini öğrendiğinde çok duygulandığı söyleyen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz da, “Şahinde teyzemiz bizi çok mutlu etti ve duygulandırdı. Bu ev otizmli çocuklarımızın eğitimi için harcanacak. Bizim bir hayalimiz var onu gerçekleştirmek istiyoruz. Anne ve babasını kaybetmiş otizmli bireylerimizin, gece gündüz kalabileceği bir merkez açıp Şahinde teyzemizin ismini de bu merkezde ölümsüzleştirmek istiyoruz.” dedi.