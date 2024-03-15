Antalya'da yavrulayacak deniz kaplumbağaları için önlemler Deniz kaplumbağalarının her yıl yuvaladığı koruma altındaki yerlerden Antalya'nın Çıralı sahilinde yeni yuvalama sezonu için önlemler alındı.

DHA

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Çıralı sahili, Türkiye'nin nadir deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı bölgelerinden biri.

Her yıl, deniz kaplumbağaları bu sahile gelerek yuva yapar ve yumurtalarını bırakıyor. Yavrular, denize ulaştıklarında yıllar sonra sahile geri dönerek yeni yuvalarını oluşturuyorlar.

İnsanların ve araçların girmemesi için önlemler alındı

Ancak, bu döngü insan müdahalesiyle bozulabiliyor. Bu durumu engellemek için Çıralı sahilinde çeşitli önlemler alındı. Araçların sahile girmemesi için sahil bandıyla sınırlandırılan çitler yenilendi.

Ayrıca, 2023 yılında 105 yuvada yaklaşık 3 bin 500 yavrunun denize ulaştığı bölgedeki uyarı tabelaları da güncellendi.

Bu yıl, sahilde 3 bin 500'den fazla yavrunun denizle buluşması bekleniyor.

Tatilciler, yaya ya da araçlarla yuvalara ve kambulmabağalara zarar veriyor

Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altunkaya, alınan tedbirlere rağmen sahile gerek yaya, gerek lastik tekerli araçlarla gelen tatilcilerin bölgedeki nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağalarına ve yuvalarına zarar verdiğini söyledi.

Cezasının oldukça ağır olduğunu, buna rağmen kötü niyetli kimselerin eylemlerinden vazgeçmediğini ifade eden Altunkaya,

Çitleri yeniledik. Bu yıl gelip yuva yapacak deniz kaplumbağaları için uygun ortamı hazırladık. Zarar görmemeleri için gerekli tedbiri aldık. Umarız istemediğimiz görüntüler olmaz

dedi.

"5 bin 300'ün üzerinde yavru bekliyoruz"

Tedbirler kapsamında bu yılki yuva ve yumurta sayısının artmasını hedeflediklerini kaydeden Altunkaya,

Geçen sene yaklaşık 5 bin 300 civarı yavru denizle buluştu. Bu yıl inşallah sayının 5 bin 300'ün üzerine çıkmasını planlıyoruz. Hem yuva hem de yavru sayısının artmasını bekliyoruz inşallah

diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)