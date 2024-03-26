İHA
Turizmin gözde yeri Antalya, sezonu erken açıyor.
Yaz sezonuna hazırlanan işletmeler çalışmalarını hızlandırırken, bazı işletmeler ise sahilde düzenleme çalışmalarına başladı.
Hava sıcaklığının 22 derece, nem oranının ise yüzde 61’e kadar ulaştığı kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler ise sahillere akın etti.
Vatandaşlar güneşlenmek için soluğu sahilde aldı
Çoğunluğu turistlerden oluşan kalabalık denize girdi, bol bol güneşlendi, bazıları da spor yapmayı tercih etti.
Meteoroloji verilerine göre, kentte hafta boyunca yağış beklenmiyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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