Antalya'da yaz erken başladı: Sahiller doldu taştı Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya’da işletmeler yeni sezon hazırlıklarına başlarken sahiller ise misafirlerini ağırlıyor.

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İHA

Turizmin gözde yeri Antalya, sezonu erken açıyor.

Yaz sezonuna hazırlanan işletmeler çalışmalarını hızlandırırken, bazı işletmeler ise sahilde düzenleme çalışmalarına başladı.

Hava sıcaklığının 22 derece, nem oranının ise yüzde 61’e kadar ulaştığı kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler ise sahillere akın etti.

Vatandaşlar güneşlenmek için soluğu sahilde aldı

Çoğunluğu turistlerden oluşan kalabalık denize girdi, bol bol güneşlendi, bazıları da spor yapmayı tercih etti.

Meteoroloji verilerine göre, kentte hafta boyunca yağış beklenmiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)