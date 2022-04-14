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    Antalya'da yaz sezonu geliyor: Hava sıcaklığı 20 derece

    Konyaaltı sahilinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sahil doldu taştı. Deniz sıcaklığı 17, hava sıcaklığının 20 derece olduğu kentte güneşin tadı doyasıya çıkarıldı
    • 14.04.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 15:19
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    Antalya'da yaz sezonu geliyor: Hava sıcaklığı 20 derece

    Heyecanla beklenen yaz ayları, bazı bölgelerde sinyal vermiş durumda.

    Tatil sezonunda rağbet gören illerden biri olan Antalya'da vatandaşlar ve turistler güneşli havanın tadını çıkardı.

    Hava sıcaklığı 20 derece

    Deniz sıcaklığının 17, hava sıcaklığının ise 20 dereceye ulaştığı kentte, vatandaş kendini Konyaaltı sahiline attı.

    AA'nın haberine göre, sahilde yoğunluk oluşturan kişiler, kitap okuyup, çocuklarıyla eğlenip dinlenmeyi tercih etti.

    Deniz sezonu açıldı

    Sezonun gelmesini bekleyemeyen kişiler ise denize girip güneşlenmenin tadını çıkardı.

    Antalya da yaz sezonu geliyor: Hava sıcaklığı 20 derece #1

    Antalya da yaz sezonu geliyor: Hava sıcaklığı 20 derece #2

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    Antalya da yaz sezonu geliyor: Hava sıcaklığı 20 derece #8

    Antalya da yaz sezonu geliyor: Hava sıcaklığı 20 derece #9


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