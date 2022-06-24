Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
365.162
0.37%
BTXN Coin
7.70
-1.40%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Antalya'da yaz yağmuru

    Antalya'da aniden bastıran yaz yağmuru günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa süreli de olsa şiddetli sağanak ve rüzgarda ağaç devrildi, yollarda su birikintileri oluştu.
    • 24.06.2022 - 20:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da yaz yağmuru

    Yaz aylarının gelmesiyle Antalya'da sıcak hava kendisini gösterirken, bugün öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde kısa süreli de olsa yerini sağanağa bıraktı.

    Yağmura hazırlıksız yakalandılar

    Akşam saatlerinde kent merkezinde sağanak halindeki yağmura yakalananlar zor anlar yaşarken, yollarda su birikintileri oluştu. Yağmurdan dolayı trafikte aksamalar oldu; kurulan semt pazarında ise pazarcılar zor anlar yaşadı.

    Yağmurla birlikte hem müşteriler hem de pazarcılar şemsiyelerin altında kendilerini korumaya çalıştı. Sağanakla birlikte rüzgarın da etkisiyle tarihi Kaleiçi'nde bir ağaç devrildi. Ekipler devrilen ağacın dallarını topladı.

    Antalya'da 'yaz yağmuru' günlük yaşamı olumsuz etkiledi VİDEO

    Kısa süren yağış sonrası güneş yeniden çıktı

    Şiddetli sağanakta çocuklar ise kendilerini yola atarak anın tadını doyasıya çıkardı. Yağmur suyuyla oluşan birikintide 8 çocuktan 2'si denizde yüzer gibi kendilerini suya atarak eğlendi. 5 dakika süren sağanak sonrası güneş tekrar yüzünü gösterdi.

    Antalya da yaz yağmuru #1

    Antalya da yaz yağmuru #2

    Antalya da yaz yağmuru #3

    Antalya da yaz yağmuru #4

    Antalya da yaz yağmuru #5

    Antalya da yaz yağmuru #6

    Antalya da yaz yağmuru #7

    Antalya da yaz yağmuru #8

    Antalya da yaz yağmuru #9

    Antalya da yaz yağmuru #10


    İlginizi Çekebilir

    Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu
    Gündem

    Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Brad Pitt, Hülya Avşar'a benzetildi
    Magazin

    Brad Pitt, Hülya Avşar'a benzetildi

    Görüş Bildir