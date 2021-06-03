Antalya'da yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti

Antalya'da yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti

Konyaaltı sahiline gelen tatilciler denizin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşların ise sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

Antalya'da hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı.

Deniz suyu sıcaklığının 23 derece olarak ölçüldüğü kentte, sahiller doldu.

Yerli ve yabancı turistler rotayı Konyaaltı'na çevirdi.

AİLELER DENİZİN TADINI ÇIKARDI

Sahile gelenlerin kıyının arka bölümünde sosyal mesafe kuralına göre yerleştiği görülürken, kıyıda ise sosyal mesafeye dikkat edilmedi.

Dalgaya rağmen denizin keyfini çocuklar ve aileleri çıkardı.

Sosyal mesafeye göre dizayn edilen şezlonglarda ise çok az kişinin olduğu görüldü.





"DAHA TAM NORMALLEŞEMEDİK"

Arkadaşlarıyla sahile gelen üniversite öğrencisi Melih Şentürk, "Pandemiden dolayı uzun süredir çıkmıyorduk yasaklar vardı.

İyi geldi güneşi gördük, bir günde denize girdik.

Kalabalıktan uzak durarak, sosyal mesafeyi koruyarak dinleniyoruz.

Maskemi denize girinceye kadar çıkarmadım. Daha tam normalleşmedik. O nedenle dikkat ediyoruz." dedi.





"EVDE KALMAKTAN BUNALMIŞTIK"

Emekli Ali Akın, “Açık havada olmak güzel. Burada bulaş olması daha zor ama dikkat etmek gerekir. Alınan önlemleri yerinde buluyoruz.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal mesafeli yerleri yaptı. Uzun süre evde kalmaktan bunalmıştık, alınan son karar güzel oldu.

İnsanların sosyalleşmesi çok önemli.

Kıyı kesiminde yoğunluk var.

Açık havada mesafe kuralına dikkat etmezseniz, bir şey olmayacak diyemezsiniz.

Sahile geldiğim zaman güneşleniyorum, kitap okuyorum, emekliliğin tadını çıkarıyorum.” diye konuştu.

Antalya'da yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti VİDEO





"GÜNEŞLENMEYE GELDİK"

Sahilde vakit geçiren Çiğdem Derya Gökçe, “Bugün kendimize zaman ayırdık, işler yoğunlaşmaya başladı.

Güneşlenip esmerleşmek istedik.

Müzik dinliyorum sahili ve insanları izliyorum. Hava çok güzel, denizi izleyerek kendimi rahatlatıyorum.” ifadelerine yer verdi.



