İHA
Antalya'nın Kepez ilçesinde kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
Vatandaşlar, bir yılanın kurbağayı avladığını görünce cep telefonuyla kaydetmeye başladı.
Yılan, ağzıyla yakaladığı kurbağayı yuvasına çekmeye çalışırken, vatandaşlar ise kurbağayı kurtarıp kurtarmama konusunda kendi aralarında ilginç diyaloglara girdi.
Gözleme ve su verildi
Yılan, avını tam yuvasına sokacağı sırada vatandaşlardan birisi, kurbağayı terlik yardımıyla kurtardı.
Vatandaşlar, avından olan yılanı ise gözleme ve suyla beslemeye çalıştı. Yuvasından çıkan yılan gözlemeyi yemezken, suyu ise kana kana içti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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