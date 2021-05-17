Antalya'da yılanla yolculuk yaptı

Antalya'da yılanla yolculuk yaptı

Antalya’da bir sürücünün aracının aynasına dolanan yılanla yolculuk yaptığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya’da yaşayan Özkan Kaya’nın, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde park halindeki hafif ticari aracına yılan girdi.

Bir süre aracıyla yolculuk yapan Kaya, yılanı Kızılarık Caddesi’ne geldiğinde sağ aynasına dolanmış şekilde fark etti.

Rüzgarında etkisiyle bir ileri bir geri giden yılan karşısında sürücü ve yanındaki yolcu büyük şaşkınlık yaşadı.

Yılanın içeri girmesinden korkan sürücü, ‘Şaka gibi ya’ diyerek tepkisini dile getirdi.

YOL KENARINDA BIRAKTI

Bir süre yılanla yolculuk yapan sürücü Kaya'nın, yılanı Cırnık Köprüsü’nde kanal kenarında bıraktığı öğrenildi. Yılanın otomobil aynasındaki yolculuğu anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da yılanla yolculuk yaptı VİDEO