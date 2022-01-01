Euro
15.1063
1.20%
Dolar
13.2545
0.55%
Altın
779.6670
1.44%
Borsa
1,857.65
-0.32%
Bitcoin
627.703
-1.04%
BTXN Coin
34.58
-3.29%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Antalya'da yılın ilk günü deniz keyfi

    Antalya'da yeni yılın ilk günü Konyaaltı sahiline gelen turistler, güneşli havada denize girdi. Balıkçılar da denize olta attı.
    • DHA
    • 01.01.2022 - 13:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da yılın ilk günü deniz keyfi

    Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı 19 derece ölçüldü.

    Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajları ve parkları doldurdu.

    Konyaaltı sahilinde denize giren turistler, uzun süre vakit geçirdi. Evcil hayvanlarıyla sahillere gelenler, gezip dolaşırken bazıları da balık tuttu.

    "DENİZ SUYU SICAK"

    Yerleşik Rus Gallina Savarın, "Burası çok güzel. Deniz suyu sıcak. Her gün girmeye çalışıyorum." dedi.

    Antalya da yılın ilk günü deniz keyfi #1

    Meteoroloji'nin çarşamba ve perşembe günleri için 'kırmızı kod' uyarısı verdiği kentte kuvvetli yağış ve fırtınada tarım alanları ile köprüler sular altında kalmış, çok sayıda ev ve iş yerini su basmıştı.

    Antalya da yılın ilk günü deniz keyfi #2

    Antalya da yılın ilk günü deniz keyfi #3

    Antalya da yılın ilk günü deniz keyfi #4

    Antalya da yılın ilk günü deniz keyfi #5

    Antalya da yılın ilk günü deniz keyfi #6

    Antalya da yılın ilk günü deniz keyfi #7

    Antalya da yılın ilk günü deniz keyfi #8

    Antalya da yılın ilk günü deniz keyfi #9


    Görüş Bildir