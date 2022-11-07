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    Antalya'da yılın ilk karı yağdı

    Kemer'de 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'na mevsimin ilk karı, yaklaşık 3 saat yağış sonrasında yaklaşık 5 santimetreye kadar yükseldi.
    • 07.11.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 17:48
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    Antalya'da yılın ilk karı yağdı

    Doğu illerinde kar yağışının ardından Akdenize'de ilk kar yağışı gerçekleşti.

    Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

    İki gündür kapalı ve yer yer yağışın olduğu turizm kenti Antalya'ya, mevsimin ilk karı yağdı.

    2 bin 365 rakımlı bölgeye kar yağışı

    Kemer ilçesinde, teleferikle yaklaşık 10 dakikada çıkılan 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesine sabah erken saatlerde kar düştü.

    5 santimetreye kadar yükseldi

    İHA'nın haberine göre, 3 saat süreyle devam eden yağışın ardından kar kalınlığı 5 santimetreye kadar yükseldi.

    İlçe merkezinde hava sıcaklığı 23 derece ölçülürken, Tahtalı Zirvesi'nde ise 3 derece olarak kaydedildi.

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