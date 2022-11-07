- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Antalya'da yılın ilk karı yağdı
Antalya'da yılın ilk karı yağdı
Kemer'de 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'na mevsimin ilk karı, yaklaşık 3 saat yağış sonrasında yaklaşık 5 santimetreye kadar yükseldi.
- 07.11.2022 - 17:46
- Güncelleme : 07.11.2022 - 17:48
Doğu illerinde kar yağışının ardından Akdenize'de ilk kar yağışı gerçekleşti.
Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
İki gündür kapalı ve yer yer yağışın olduğu turizm kenti Antalya'ya, mevsimin ilk karı yağdı.
2 bin 365 rakımlı bölgeye kar yağışı
Kemer ilçesinde, teleferikle yaklaşık 10 dakikada çıkılan 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesine sabah erken saatlerde kar düştü.
5 santimetreye kadar yükseldi
İHA'nın haberine göre, 3 saat süreyle devam eden yağışın ardından kar kalınlığı 5 santimetreye kadar yükseldi.
İlçe merkezinde hava sıcaklığı 23 derece ölçülürken, Tahtalı Zirvesi'nde ise 3 derece olarak kaydedildi.