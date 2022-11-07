Antalya'da yılın ilk karı yağdı

Kemer'de 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'na mevsimin ilk karı, yaklaşık 3 saat yağış sonrasında yaklaşık 5 santimetreye kadar yükseldi.

Doğu illerinde kar yağışının ardından Akdenize'de ilk kar yağışı gerçekleşti.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

İki gündür kapalı ve yer yer yağışın olduğu turizm kenti Antalya'ya, mevsimin ilk karı yağdı.

2 bin 365 rakımlı bölgeye kar yağışı

Kemer ilçesinde, teleferikle yaklaşık 10 dakikada çıkılan 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesine sabah erken saatlerde kar düştü.

5 santimetreye kadar yükseldi

İHA'nın haberine göre, 3 saat süreyle devam eden yağışın ardından kar kalınlığı 5 santimetreye kadar yükseldi.

İlçe merkezinde hava sıcaklığı 23 derece ölçülürken, Tahtalı Zirvesi'nde ise 3 derece olarak kaydedildi.